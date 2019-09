Hazır giyim ve tekstil endüstrisi ABD'ye ihracat çıtasını yükseltti

Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, ABD'ye ihracat hedefini 5 milyar dolara yükseltti.Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, küresel ölçekteki iki etkinliği 2-3 Ekim tarihlerinde tek çatı altında İstanbul 'da buluşacak.Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak EURATEX, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğinde gerçekleştirilecek.İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile TGSD Başkanı Hadi Karasu, ortak basın toplantısında ilk kez İstanbul'da düzenlenecek EURATEX Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı'nın içeriği hakkında bilgi verdi.Mustafa Gültepe, yaptığı konuşmada dünya ticaretinde eksen kaymalarının yaşandığı bir süreçte Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve tekstil sektör kuruluşu EURATEX'in kongresine ev sahipliği yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.Avrup Birliği'nin (AB) 135 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunduğunu belirten Gültepe, AB'nin Türkiye'nin de en önemli ve vazgeçilmez pazarı olduğuna dikkati çekti.Gültepe, Türkiye'nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68'ini AB ülkelerine yaptığını anımsattı.Bu büyük pazardaki paylarını en az iki katına çıkarmak istediklerini ifade eden Gültepe, "EURATEX Konferansı için ülkemize gelecek Avrupalı konuklarımız ve İstanbul Moda Konferansı'na katılacak alım grupları ile ticaretimizi daha yukarılara taşıyacak işbirliği fırsatlarını konuşacağız." dedi.Mustafa Gültepe, AB'den sonra dünyanın en büyük hazır giyim pazarının 103 milyar dolarla ABD olduğunu belirtti. Türkiye'nin ABD'ye 2018'deki ihracatının sadece 600 milyon dolar olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:"Tekstilin 357 milyon dolarlık ihracatı ile birlikte 1 milyar dolar sınırına yaklaşıyoruz. Önümüzde bizleri çok heyecanlandıran önemli bir fırsat var. Bilindiği üzere Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koydu. Türkiye'nin ABD'ye 50 milyar dolarlık ihracatında en avantajlı sektör hazır giyim ve tekstil. Zaten ABD ile ticarette en öncelikli sektör konumundayız. Sektör bileşenlerinin temsilcileri olarak Ankara'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmemiz oldu. İki ülke siyasi otoritelerinin de desteğini alabilirsek biz ABD'ye tekstil ve hazır giyim ihracatımızı kısa vadede 3 milyar dolara çıkarabiliriz. Orta vadede ise 5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmamızın önünde de hiçbir engel yok. ABD'ye 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin asgari yüzde 10'una hazır giyim ve tekstil olarak biz imza atabiliriz."- "Sürdürülebilirlik ve teknik tekstil geleceği belirleyecek"İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de 340 milyar dolarlık küresel tekstil ve hammaddeleri ihracatında Türkiye'nin yüzde 3 payla dünyanın en önemli 7. tedarikçisi konumunda bulunduğunu söyledi.AB pazarında ise yüzde 15,5 payla 2. ülke konumunda olduklarını belirten Öksüz, sürdürülebilirlik ve teknik tekstilin sektörün geleceğini belirleyecek iki önemli başlık olarak önlerinde durduğunu ifade etti.Öksüz, tekstil ihracatında dünyanın en büyük ilk 5 ülkesinden biri olabilmek için sürdürülebilir üretim, etik ticaret, kurumsal sosyal sorumluluk konularına daha fazla hassasiyet göstermek ve projeler üretmek zorunda olduklarının altını çizdi.Bugün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin en başarılı ve katma değeri yüksek çıktılarını teknik tekstil ürün grubundan aldıklarını anlatan Öksüz, şöyle devam etti:"Zira dünyada nanoteknolojik, terletmeyen, kirlenmeyen, ısı tutan akıllı tekstil ürünleri konuşuluyor. Teknik tekstil inşaattan medikale, otomotivden savunma sanayiine kadar birçok alanda kullanılıyor. 2018'de teknik tekstil ihracatında 1,7 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık. Bu süreçte EURATEX İstanbul Kongresi ve İstanbul Moda Konferansı'ndan edineceğimiz bilgiler sektörümüze ışık tutacak, geleceğimizi aydınlatacak. Bununla birlikte ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde yeni bir bakış açısını ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye'nin ABD'ye ihracatından sektörlerimiz yüzde 20 pay alıyor. ABD ile potansiyelimizin farkındayız. Bu kapsamda ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sektörümüzün kapasite sorunu olmadığını, birbiriyle rekabet eden değil; sektörde birbirini tamamlayan ülkeler olduğumuzu, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması durumunda ticari ilişkilerimizin hızla artabileceğini belirttik. Anlaşma olmasıyla birlikte Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi hedefine en büyük katkıyı sektörlerimizin vereceğine inanıyorum."Öksüz, hazır giyim sektörüyle birlikte toplamda ABD'ye ihracatı 5 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceklerini sözlerine ekledi.- "Kamu otoritesi omuz vermeye devam ederse kapasitemizi yüzde 25 arttırabiliriz"Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu ise küresel markaların ve alım devlerinin temsilcilerini, 11 yıldır Türk firmalarıyla İstanbul'da buluşturduklarını söyledi.Bu yıl slogan olarak "Better Together/ birlikte daha güçlüyüz" belirlediklerini, bu söylemden hareketle EURATEX, İHKİB, İTHİB ve TTSİS ile önemli bir iş birliğine gittiklerini belirten Karasu, yıllık 40 milyar dolarlık üretimin yanı sıra uluslararası marka haline getirdikleri organizasyonlara imza attıklarını ifade etti.Karasu, bu yıl İstanbul Moda Konferansı ile beraber ve eş zamanlı olarak EURATEX İstanbul Kongresi'ni de Türkiye'de yapacaklarını anımsattı.EURATEX'in Avrupa'da 178 milyar avro ciroya sahip 171 bin firmanın çatı kuruluşu olduğunu belirten Karasu, şunları kaydetti:"Ülkemizde işsiz sayısı artarken Türk Moda Endüstrisi istihdam yaratmaya devam ediyor. 2019'un ilk yarısında 15 bin insanımızı istihdama kazandırdık. Haziran 2019 verilerine göre üretimde 540 bin istihdamla kendi rekorumuzu kırdık. Gelinen aşamada önümüzde ciddi sorunlar ve fırsatlar var. Örneğin, en büyük pazarımız AB'ye ihracatımız geriliyor. 103 milyar dolarlık ABD pazarında yepyeni fırsatlarla karşı karşıyayız. Hazır giyim ve tekstilin 4 önemli birlik ve STK'ları baş başa verip sorunları bertaraf etmenin ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını arayacağız.Kapasite kullanımında yüzde 85'teyiz. Acilen Endüstri 4.0 uyumlu yatırım yapmak, mevcutları modernize etmek zorundayız. Bizim yatırım iştahımız var, planlarımız hazır. Anadolu'da yeni üretim üsleri inşa etmek istiyoruz. Bu süreçte ikinci el makinelerin teşvik kapsamına alınmış olmasını çok önemsiyoruz. Kamu otoritesi omuz vermeye devam ederse kısa zamanda kapasitemizi yüzde 25 arttırabilir, on binlerce insanımız iş sahibi yapabiliriz."Hadi Karasu, dünyanın dört bir yanından gelen önemli isimlerin konuşmacı olacakları İstanbul Moda Konferans'ının ikinci gününde ise bin 500'e yakın B2B görüşme ile yeni iş birliklerine imza atacaklarını dile getirdi.- Sektöre yön veren konuşmacılar İstanbul'a geliyorEURATEX İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı'nda EURATEX Başkanı Alberto Pacanelli, ABD Moda Endüstrisi Derneği Başkanı Julia K. Hughes, Citizens of Humanity'den Federico Pagnetti, Ralph Lauren Corporation Genel Müdür Yardımcısı Halide Alagöz ile Fiorucci Üst Yöneticisi (CEO) Janie Schaffer'ın, Coton Council USA Türkiye Temsilcisi Marsha Powell, Garanti BBVA Baş ekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca'nın da aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanından 30'u aşkın konuşmacı sektördeki son gelişmeleri ve birikimlerini paylaşacak.Etkinlikte, Ticaret ve Sanayi, Ekonomi, Küresel Marka ve Tedarik, İş Birliği, Döngüsel Ekonomi, 3D Teknoloji ile Dijital Dönüşüm ve Teknoloji oturumları düzenlenecek. Dünyanın önde gelen yüzlerce markasını temsil eden 50 alım ofisi ile bin 500'e yakın B2B görüşme gerçekleştirilecek.