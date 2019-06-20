20.06.2019 21:47
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Haziran ayı boyunca 'Trio müzik' keyfi

Haziran ayı boyunca

TEKİRDAĞ (İHA) – Kırklareli'nde bulunan ve Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini 'Trio müzik' dinletisi ile karşılıyor.

TEKİRDAĞ (İHA) – Kırklareli'nde bulunan ve Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerini 'Trio müzik' dinletisi ile karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 39 Burda AVM, Haziran ayı boyunca her Çarşamba ve Cuma akşamları 19.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek trio müzik dinletisi ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Çarşamba ve cuma akşamları gerçekleştirilecek trio müzik dinletisi ziyaretçileri, alışverişin ve müziğin keyfini çıkarıyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel

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