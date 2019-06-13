Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Karabük
Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
Başkanlığında yapıldı.
Toplantıda Meclis üyeleri arasından gizli oy ile yapılan seçim sonrası Çiftçi Malları Koruma Komisyonuna Mesut Alıcı, Orhan Ünal
ve Mustafa Sarıoğlu
asil üye olarak, Fatih
Çapraz, Koray Gümüş
ve Muhammed Kaya ise yedek üye olarak seçildiler. Gayrimenkul Satış Komisyonuna ise asil üye olarak Koray Gümüş seçilirken, yedek üye olarak ta Ahmet Arslan
seçildi.
Daha sonra komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. İmar komisyonu raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi. - KARABÜK
Kaynak: İHAKarabük
, Güncel