Haziran ayında 3 bin 800 rakımlı yaylada karla mücadele

BİTLİS'in Hizan ilçesinde Haziran ayı olmasına rağmen, 3 bin 800 rakımlı Meydan Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapıldı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı yayla yolundaki karla mücadele çalışması, 5 gündür aralıksız olarak sürdürülüyor.

Türkiye'nin batı ve güney sahillerinde deniz, kum, güneş keyfi yaşanırken, Bitlis'te Haziran ayı olmasına rağmen karla mücadele çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, Bitlis'in Hizan ilçesindeki, 3 bin 800 rakımlı Meydan Yaylası yolunda karla mücadele çalışması başlattı. 5 gündür sürdürülen çalışmalar sırasında iş makinelerinin içinde kaybolduğu boyu 5 metreyi aşan kar tünelleri oluştu. İl Özel İdaresine bağlı Hizan Merkez Şantiye Şefi Zemirhan Dilsiz, yolu kardan kapalı olan yayla yolunu açmak için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ AŞIYOR

Dilsiz, Türkiye'nin birçok yerinde sıcaklar etkili olurken, Hizan ilçesine bağlı Meydan Yaylası'nın yolunda 5 metreyi aşan kar kütleleri olduğunu belirterek,"Horozdere köyüne bağlı Meydan Yaylası'nın yolunu açıyoruz. Kar yüksekliği çok fazla. Kar çok sert olduğu için zorlukla açıyoruz. 5 gündür burada çalışma yürütüyoruz. Kar yüksekliği yer yer 5 metreyi buluyor. Haziran ayı sonuna gelmemize rağmen, halen karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu an 16 yayla yolumuz var. Hepsini ulaşıma açıncaya kadar çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Horozdere Muhtarı Kıyasettin Aydın ise köyde yaşayan vatandaşların hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkardığını, o nedenle yayla yolunun açık olması gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda bizlere destek veren başta ilçe Kaymakamımız olmak üzere İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum. 5 gündür burada çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 4 gün daha devam eder. Hayvanlarımızın tamamı şu an köyde. Yolların açılmasıyla tüm köy yaylaya çıkmaya başlayacak. Bu yıl kar çok fazla yağdı. Karın çok olmasına biz de sevindik" diye konuştu.

- Bitlis