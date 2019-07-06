06.07.2019 10:45
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Haziran ayının zam şampiyonu Kivi oldu

Haziran ayının zam şampiyonu Kivi oldu

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 42,18 ile Kivi olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -40,87 ile domates oldu.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 42,18 ile Kivi olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -40,87 ile domates oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Haziran ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi Haziran ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 0,30 oranında artarken, Türkiye genelinde ise yüzde 0,03 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise bölgedeki fiyat artışı yüzde 15,41 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 15,72'nin 0,31 puan altında gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde Haziran ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 42,18 ile Kivi olurken onu yüzde 32,22 artış ile limon, yüzde 20.03 artış ile cilt ve Vücut ürünleri, yüzde 16.70 ile sivri biber, yüzde 11,03 ile kuru fasulye takip etti. Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -40,87 ile domates olurken domatesi sırasıyla yüzde -31,64 ile Patates, yüzde -19.76 ile Yumurta, yüzde -10.28 ile Ceket (Erkek için), yüzde -6,24 ile Spor Ayakkabısı (Kadın için) takip etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Sakarya, Kocaeli, Kivi, Güncel

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