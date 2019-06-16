16.06.2019 23:23
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Haziran'da Didim'i dolu ve fırtına vurdu

Haziran

Aydının Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi.

Aydının Didim İlçesinde etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumuz etkiledi. Haziran ayında Didimliler adeta Aralık ayını yaşarken, yağışla birlikte dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamazken, Altınkum Yalı caddesinde ise yer alan tabela ve çadırlar yağış ve fırtınada devrildi.

Didimliler Haziran ayında adeta kış mevsimini yaşadı. Gün içerisinde sıcaklıkların 30 dereceye çıkarken, akşam saatlerinde ise Didim adeta Aralık ayına döndü. İlçe genelinde şiddetli fırtına ve yağmur vatandaşları ve tatilcileri olumsuz etkilerken, işyerleri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Şiddetli fırtına ile birlikte dolu da etkili olurken, trafik ise neredeyse durma noktasına geldi. Fırtına ve dolu nedeniyle Didim- Akbük yolunda kısman trafik dururken, kentte turizmin kalbi olan Altınkum'da ise vatandaşlar yağmura yakalandı.

Yalı caddesindeki işletmeler ise yağıştan olumsuz etkilerken, bazı tabela ve çadırlar devrildi. Cadde ve sokaklar sular içerisinde kalırken, biriken sular denize aktı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aralık, Didim, Güncel

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