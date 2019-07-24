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Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 Alanyaspor: 0

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı 0-0 berabere bitti.

24.07.2019 10:32 Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 Alanyaspor: 0
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçı 0-0 berabere bitti.

Antalyaspor, Bolu kampının ilk, sezon öncesi ikici hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar, Boffin, Nazım, Diego, Bahadır, Tarık, Ufuk, Charles, Fredy, Amilton, Aatif Chahechouhe, Paul ilk 11'i ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada her iki takım da gol atamayınca devre golsüz sona erdi.

İkinci yarıda Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımını farklı bir 11'le sahaya sürdü. Kamp kadrosunda bulunun bütün oyuncular, karşılaşmanın 90 dakikası boyunca forma şansı buldu. Bu devrede de iki takımın gol çabası sonuç vermeyince mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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