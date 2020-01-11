Haberler » Spor » Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1 - Spor

Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1

Antalyaspor, devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti.

11.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:39Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Fortuna Sittard: 1
, devre arası hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı 2-1 mağlup etti.

Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan, Ufuk, Amilton, Fredy, Mukairu ve Gustavo ilk 11'i ile başladı. Mücadelenin 33'üncü dakikasında Diego Angelo'nun kafa vuruşu ile Antalyaspor 1-0 öne geçti. 1 dakika sonra kaleci ile karşı karşıya kalan Gustavo Blanco, skoru 2-0 yapan golü attı ve devre bu sonuçla tamamlandı.

Tüm oyuncular forma şansı yakaladı

İkinci yarıya Hakan, Amilton ve Fredy'nin yerine Yekta, Doğukan ve Aatif Chahechouhe'yu oyuna alarak başlayan Teknik Direktör Tamer Tuna, ilerleyen dakikalarda kadroda bulunan tüm oyunculara şans verdi. Mücadelenin 75'inci dakikasında Fortuna Sittard takımından Jacky Donkor'un attığı golle fark 1'e indi. 90 dakika da bu skorla tamamlanınca Antalyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Antalyaspor, yarından itibaren Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - ANTALYA

Diego Angelo, Antalyaspor, Hollanda, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:58  Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Spor
21:58  ING Basketbol Süper Ligi - Spor
21:54  TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Spor
21:48  Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri - Spor
21:44  Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Spor
19:35  Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Spor
17:53  Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
11.01.2020 22:06:35