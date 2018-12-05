Hazırlık Maçı: Bandırma Kırmızı: 109 - Karesispor: 102

Türkiye
Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Karesispor ile Bandırma
Kırmızı hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Kurtdereli Spor Salonu
'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Bandırma Kırmızı 109-102 kazandı.
Rotasyonlu bir kadroyla mücadele eden Karesispor daha çok az süre alan oyuncularına şans verdi. İlk çeyreği 29-24 önde tamamlayan Bandırma Kırmızı devreyi de 50-44 üstün geçti. 3. çeyrek 83-73 Bandırma Kırmızı lehine sonuçlanırken karşılaşmayı da konuk ekip 109-102 önde kazanmayı başardı.
Konuk ekipte Devoe Joseph ve yeni transfer Travis Taylor performansı ile galibiyetin mimarı oldu.
Öte yandan Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasında Karesispor evinde Düzce
Belediyespor'u konuk ederken Bandırma Kırmızı Petkim
deplasmanında galibiyet arayacak. - BALIKESİR
Kurtdereli Spor Salonu,basketbol,Türkiye,Bandırma
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:19