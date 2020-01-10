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Hazırlık maçı - Beşiktaş: 2 - Altınordu: 2

Beşiktaş, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

10.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:26
, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakada Altınordu ile karşı karşıya geldi.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya Beşiktaş Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Lens,Oğuzhan Özyakup, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.
Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada Lens, 35. dakikada Burak Yılmaz atarken, Altınordu'nun gollerini ise 12. dakikada Karius (kendi kalesine) ve 24. dakikada Atakan Üner kaydetti.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Çebi, futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.
Hazırlık maçı - Beşiktaş: 2 - Altınordu: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Yılmaz, Altınordu, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA


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