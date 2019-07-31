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Hazırlık Maçı - Bursaspor- Altay

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi.

31.07.2019 23:18
Hazırlık Maçı - Bursaspor- Altay
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Altay'ı 2-1 yendi.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bursaspor, Muhammed Şengezer, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Jani Atanasov, Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Meraş 11'i ile başladı.
Altay ise Aydın Bağ, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Helder Tavares, Anton, Tatos, İbrahim Ali Hassan, Kappel ve Hüsamettin Yener ilk 11'i ile sahaya çıktı.
45. dakikada Sedat Dursun'un attığı golle Bursaspor, Altay karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Tatos'un ayağından bulduğu golle Altay, karşılaşmada 1-1 eşitliği yakaladı. 90. dakikada Ali Akman'ın attığı golle, yeşil- beyazlı ekip, Altay karşısında 2-1 üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmayı, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Afyon, Altay, Spor

Kaynak: AA

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