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Hazırlık maçı: Elazığspor: 0 - İnegölspor: 2

B.Elazığspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında İnegölspor'a 2-0 yenildi.

26.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:48 Hazırlık maçı: Elazığspor: 0 - İnegölspor: 2
B. , kampındaki ilk hazırlık maçında 'a 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam eden B. Elazığspor, ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'la karşılaştı. Antalya'daki bir otel sahasında oynanan maça Elazığ ekibi, Ali Karataş, Murathan Özen, Ömer Faruk Aydemir, Muhammed Düzgüner, Hebat Alan, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Umut Akbulut, Cengizhan Akgün, Fırat Sefa öncü ve Ömer Yıldız 11'yle çıktı.

Maça etkili başlayan İnegölspor, 23. dakikada Tayfun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü ilk yarı süresince korumayı başaran Bursa ekibi soyunma odasına üstün girmeyi başardı. İkinci yarıya da etkili başlayan İnegölspor, 66. dakikada Erdal Kaya'nın golü ile farkı 2'ye çıkardı. TFF 2. Lig Beyaz grup ekibi 78. dakikada Raif'le bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı. Kalan sürede başka gol olmayınca Elazığspor ilk hazırlık maçında İnegölspor'a 2-0 mağlup oldu.

Elazığspor'un ekip, Antalya kampındaki 2. hazırlık maçında Payasspor'la karşı karşıya geleceği belirtil . - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, İnegölspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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