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Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Waldhof Mannheim ile 2-2 berabere kaldı.

09.01.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:19Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da çalışmalarını sürdüren , 3. Lig ekiplerinden Waldhof ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor hazırlık maçında Almanya 3. Lig ekiplerinden Waldhof Mannheim ile karşı karşıya geldi. Maçın başında yediği 2 golle 2-0 geriye düşen kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle eşitliği yakaladı. Maçın 6. dakikasında Alman temsilcisi Bouziane Mounir ile öne geçerken, aynı futbolcu dakikalar 9'u gösterdiğinde farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Muammer, Furkan, Fatih, Caner, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre, Eren ve Yatabare 11'iyle maça başlayan Yiğidolar, 37. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. - ANTALYA

Sivasspor, Mannheim, Almanya, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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