Hazırlık Maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 0 (Maç Sonucu)

A Milli Futbol Takımı
, Ukrayna
ile Antalya
'da yaptığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada Serdar Gürler
, pasını ceza alanı altı pas üzerindeki Cengiz Ünder
'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda duran topun başına geçen Malinovskiy'in kaleye şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada Bolbat'ın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Zinchenko'nun şutunu Sinan Bolat
kurtardı.
80. dakikada İrfan Can
'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutu üstten auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Genc Nuza xx, Fatkum Berisha xx, Bujar Selimaj xx Türkiye
: Sinan Bolat xx, Mert Müldür xx (Merih Demiral dk. 85 ?), Kaan Ayhan
xx (Ertuğrul Ersoy
dk. 55 x), Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram
xx, İrfan Can Kahveci xxx (Aytaç Kara
dk. 89 ?), Okay Yokuşlu x, Cengiz Ünder xxx, Oğuzhan Özyakup
x (Serdar Gürler dk. 46 xx), Yunus Mallı
xx (Mehmet Topal
dk. 74 x), Enes Ünal
x (Cenk Tosun
dk. 46 xx)
Yedekler: Serkan Kırıntılı
, Okan Koçuk
, Kenan Karaman
, Zeki Çelik
, Mahmut Tekdemir
, Tarkan
Serbest
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Ukrayna: Lunin xx, Karavaev xx, Plastun xx, Matviyenko xx, Mykolenko xx, Shaparenko x (Malinovskiy dk. 46 x), Makarenko xx (Buyalskiy dk. 83 ?), Zinchenko xx, Tsygankov xx (Shved dk. 77 x), Kovalenko xx (Boryachuk dk. 86 ?), Konoplyanka xxx (Bolbat dk. 64 x)
Yedekler: Boyko, Pyatov, Svatok
Teknik Direktör: Andriy Shevchenko
Sarı kartlar: Shaparenko, Sheved (Ukrayna), İrfan Can Kahveci, Ömer Bayram(Türkiye) - ANTALYA
Türkiye,A Milli Futbol Takımı,Antalya,Ukrayna