Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı
Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya
'da karşılaştığı özel maçta Yunanistan
'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun
'un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.
50. dakikada Kolovos'un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.
79. dakikada Bouchalakis'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
84. dakikada Mahmut Tekdemir
'in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın
'ın şutunu kaleci çıkardı.
90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Antalya
Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Vladimir Urzica xx Türkiye
: Uğurcan Çakır xx, Nazım Sangare xx, Kaaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xxx, Umut Meraş xx, Okay Yokuşlu xx (Mahmut Tekdemir dk. 62 xx),O zan Tufan x (Oğuzhan Özyakup
dk.46 x), Cengiz Ünder
xxx (Emre Belözoğlu
dk. 80 x), Yusuf Yazıcı
xx (İrfan Can
Kahveci dk. 46 xx), Kenan Karaman
xxx (Abdülkadir Ömür
dk.46 x), Cenk Tosun xx (Güven Yalçın dk. 55 x)
Yedekler: Sinan Bolat
, Gökhan Akkan, Zeki Çelik
, Hasan Ali
, Kaldırım, Merih Demiral, Yunus Mallı
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Yunanistan: Paschalakis x, Mavriyas x (Kotsiras dk.73), Kourbelis x, Koutris x (Stafylidis dk. 46 x), Masouras x (Ntourmisai dk. 65 x), Siopis x (Mantalos dk. 75 x), Samaris x, Pelkas x (Kolovos dk. 46 x), Valerianos x (Bouchalakis dk. 54 x), Koulouris x, Fortounis x
Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Siovas, Bakasetas
Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis
Goller: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye), Kourbelis (dk. 90+2) (Yunanistan)
Sarı kartlar: Kourbelis (Yunanistan), Oğuzhan Özyakup (Türkiye) - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya
, Türkiye
, Yunanistan
, Spor