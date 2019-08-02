Haberler» Spor» Haber

Hazırlık maçı yarıda kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile oynadığı hazırlık maçı, futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından soyunma odasına giden Balıkesirsporlu oyuncuların sahaya dönmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

02.08.2019 22:23
Hazırlık maçı yarıda kaldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor ile oynadığı hazırlık maçı, futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından soyunma odasına giden Balıkesirsporlu oyuncuların sahaya dönmemesi nedeniyle yarıda kaldı.
Zafer Stadyumunda oynanan hazırlık maçı 2-1 Balıkesirspor'un üstünlüğüyle devam ederken, 62. dakikada Balıkesirsporlu Furkan ile Afjet Afyonsporlu Mehmet Tosun, iki mücadele sonrası tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraftarların sahaya içinde su bulunan pet şişe atmasıyla gerginlik arttı. Olayların büyümesi üzerine Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, takımını soyunma odasına götürdü.
Karşılaşmanın hakemleri bir süre bekledikten sonra Balıkesirspor takımının sahaya dönmemesi üzerine maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Mehmet Tosun, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:30   Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
23:29   Konyaspor, Hollanda kampındaki son çalışmasını yaptı
23:27   Trabzonspor, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
23:19   Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı
23:19   "Bütün kulüplere gitmeye çalışıyoruz"
23:07   Fernandes Trabzonspor'da
22:57   Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov paylaşımı