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Hazırlık maçı yarıda kaldı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.

07.08.2019 18:32 Hazırlık maçı yarıda kaldı
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.
Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.
Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.
Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi.
İkinci yarıda Gaziantep temsilcisinin sahada yer almasına karşın rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.

Gaziantep, Düzce, Katar, Spor

Kaynak: AA

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