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Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

01.08.2019 22:15
Hazırlık maçı - Yukatel Denizlispor: 0 - Göztepe: 0
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Rodallega ilk 11'i ile başladı.
Göztepe ise Pimparel, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Tarauco, Berkan Emir, Castro, Poko, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Karşılaşmada iki takım da gol atamadı ve maç 0-0 bitti.

Denizlispor, Afyon, Spor

Kaynak: AA

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