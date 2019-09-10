Haberler» Güncel» Haber

Hazırlık maçında birbirlerine girdiler

10.09.2019 10:06 Hazırlık maçında birbirlerine girdiler


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:23   Dağ keçilerinin yaşam alanındaki mermer ocağı iznine dava
11:22   İTÜ Ortaköy MTAL'in ilk dersini rektör verdi
11:22   Bursa'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
11:22   Brezilya'daki Amazonlarda hava kirliliği artıyor
11:21   Kurdukları tiyatro topluluğuyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar
11:21   İmamoğlu: (cumhurbaşkanının daveti) elbette ki katılacağız
11:20   Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayatını kaybetti