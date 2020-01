Hazırlık maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak istikrarlı sonuçlar almak istediklerini söyledi.Bulut, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde Göztepe ile yaptıkları ve sahadan 1-0 galip ayrıldıkları özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Göztepe ile yaptığımız hazırlık maçı güzel ve sert geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarıda oynadı. Maçı 1-0 aldık ama sonuç önemli değil. Önemli olan verdiğimiz taktiği sahada en iyi şekilde yerine getirebilmekti. Hazırlıklarımız iyi geçti." ifadelerini kullandı.İkinci yarının çekişmeli geçeceğini aktaran Erol Bulut, "İkinci yarı her takım için daha zor geçecek. Her takım kendisini daha iyi tanıyor. Biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp istikrarlı sonuçlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İlhan Palut: "Hücuma ve savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz"Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, hücuma ve savunmaya transfer yapmayı düşündüklerini belirtti.Devre arası hazırlıklarında eksiklerini görme imkanı bulduklarını aktaran Palut, "İkinci yarı, ilk devrenin ikinci periyodunda yakaladığımız istikrarı sürdürmek istiyoruz. Puan istikrarını oyunla desteklemek istiyoruz. Saha içinde neleri daha iyi yapacağımızı buradaki çalışmalarla geliştireceğiz. İyi mücadele adına etme adına yol almak ve istikrarlı bir gidişle iyi bir puan yakalamak istiyoruz. Ligde son 10 haftada her takımın gerçek hedefi ortaya çıkmış olacak. Biz de sonuna kadar hedefimizi kovalamak istiyoruz." diye konuştu.Kadrolarında çok fazla oyuncu bulunduğunun altını çizen 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:"İlk yarıda 34 kişiyle çalışan bir Göztepe vardı. Kalabalık bir kadro var. Kaliteyi artırmamız gereken bölgelerimiz var. Birçok genç oyuncumuz var. Onların da daha düzenli maç oynayacakları kulüplere kiralanmaları için görüşmeler sürüyor. Kadro ideal sayıya indikten sonra transfer düşünüyoruz. 2 hücuma 1 de savunmaya transfer yapmayı düşünüyoruz. 2 ya da 3 transferle kadroyu güçlendirme yoluna gideceğiz."