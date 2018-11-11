Hazırlıklar Tamam

Siyah-beyazlılar bugün oynayacağı Demir Grup Sivasspor
maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı olarak yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman 5'e 2 çalışması ve tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
İyileşen Gökhan Gönül
'e formasını geri vermeyi düşünen Şenol Güneş'in, ayrıca Ljajic'i de ilk on birde sahaya sürmesi bekleniyor. Forvette son kararını vermeyen tecrübeli teknik adamın ilk seçenek olarak Güven'i düşündüğü bildirildi.
Şenol Güneş,Sivasspor
Milli terapi
Beşiktaş
'ta Demir Grup Sivasspor maçı sonrası verilecek milli arada yoğun bir çalışma olacak. Siyah-beyazlılarda hem sakatlıkları devam eden futbolcuların tedavi süreçleri yapılacak hem de moral anlamında bir yenilenme gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ta eksiği bulunan ve sakatlığı geçmeyen tüm futbolcularla özel olarak ilgilenilecek.
11 Kasım 2018 Pazar 05:36