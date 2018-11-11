Hazırlıklar Tamam

Milli terapi

Beşiktaş 'ta Demir Grup Sivasspor maçı sonrası verilecek milli arada yoğun bir çalışma olacak. Siyah-beyazlılarda hem sakatlıkları devam eden futbolcuların tedavi süreçleri yapılacak hem de moral anlamında bir yenilenme gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ta eksiği bulunan ve sakatlığı geçmeyen tüm futbolcularla özel olarak ilgilenilecek.