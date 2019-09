Hazırlıklarını tamamlayan Eskişehir'deki spotçular öğrencileri bekliyor

Hazırlıklarını tamamlayan Eskişehir 'deki spotçular öğrencileri bekliyorİkinci el ev eşyası almak için dikkat edilmesi gerekenlerSpotçu Güven Kısa;"Elektrik ve elektronik eşyalarda kesinlikle en azından servis garantisi istenmeli""Elden alabilecek küçük eşyaları internet ortamdan almak daha mantıklı, ama büyük eşyaları değil""1+1 bir evin tamamen donamı için 2 bin TL yeterli"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uygun fiyatta ikinci el eşyaları alım ve satış işlerini yürütülen spotçular, 2019-2020 eğitim ve öğrenim döneminde kentteki üniversitelere gelecek olan yeni öğrenciler için sezonun tüm hazırlıklarını tamamladı. 2019 yılında Eskişehir'e yeni bir üniversite kazandırılması sonucu bu sene kente eskiye göre daha çok öğrencinin gelmesini bekleyen spotçular, mağazalardan satın alınan eşyalarını duruma göre ücretsiz nakliye ile evlere kadar götürerek hizmet veriyorlar. Fazla öğrenci için daha önce okul kayıtlarına göre koleksiyonu bulunduran spotçular, işin temelinde ticaret olsa bile öğrencilerin yanında olacaklarını ve onların bütçelerini sarsmayacak şekilde yardım edeceklerini belirtiliyor.İkinci el eşyada garanti önemliEski Üniversite caddesinde yaklaşık 21 yıldır spotçuluk sektöründe bulunan ve caddede birkaç mağazayı işleten Güven Kısa, yeni gelecek öğrencilere 2. el eşyaları satın alırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgi ve uyarılarda bulundu. Kısa, 2. el eşyaları alırken ilk önce mobilya ürünlerinin garanti olması önemli olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 21 yıldan beri bu cadde üzerinde öğrencilere ve ailelere ikinci el ve sıfır eşya temini üzerinde çalışıyoruz. Bu cadde üzerinde yaklaşık birkaç mağazamızla hizmet vermekteyiz. Burada amacımız evinden ayrılıp tabiri caizse gurbet hayatı için, okumak için, geleceklerini garanti altına almak için gelen tüm kardeşlerimize elimizden geldiği kadarıyla uygun fiyatlar çerçevesinde tam ev eşyalarını temin etmektir. Biz de bu işte onların eğitimlerine katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere. Öğrenci arkadaşlar, özellikle eşya alımlarında bilmedikleri, tanımadıkları ürünlere yönelmemeleri, mağazalardan ürünler hakkında garanti belgelerini mutlaka almaları lazım. Ürün almak için de çok fazla ucuza kaçmamaları lazım. Çünkü alınacak ürün sonuçta en az 4 yıl civarında kullanılacak. Elektrik ve elektronik eşyalarda kesinlikle en azından servis garantilerini istemeleri lazım. Çünkü onlara burada bu anlamda destek olabilecek kişi sayısı çok fazla olmayacaktır. Ama bu işi profesyonel anlamda yapan firmalar da bu desteği onlara sonuna kadar vermeliler" şeklinde konuştu.Öğrenciler rahat olsunlarGüven Kısa, yeni gelen öğrencilerin kayıt bilgilerle birlikte sezonun tüm hazırlıklarını yapıldığını, öğrencilere her hangi bir sorun yaşatmayacağını dile getirdi. Spotçu Kısa, "Aldıkları ürünlerin sağlam, ekonomik, aile bütçesini çok fazla sarsmayacak şekilde ve onların ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Biz tabiri caizse öğrenci kayıt dönemiyle ilgili bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili kış dönemi itibariyle başlıyoruz hazırlıklara. ve bir evin ihtiyacı olabilecek tüm ürünlere mağazamızda depolarımızda bulunduruyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı bizler yaşamayacağız. Öğrenci arkadaşları da mağdur etmeyeceğimizin temennisi içerisindeyiz. Zaten şöyle 1 yıl önceki gelen, ondan önceki gelen öğrenci arkadaşlarımız bizimle kurmuş oldukları irtibat neticesinde sorun yaşamadıkları ve firmalar hakkında yeteri kadar referansa sahip oldukları için zaten yönlendirici oluyorlar. Gelen müşterilerimiz genelde bir önceki senenin bizden önce alışverişini yapanlar. Veyahut da çevre illerden gelip bizim işyerlerimiz hakkında yeterli bilgiye sahip olan insanlar. O yüzden biz rahatız onlar da rahat olsunlar" diye konuştu.1+1 bir evin tamamen donamı için 2 bin TL yeterGüven Kısa, öğrencilerin ek çok kaldığı 1+1 şeklide olan bir evin mobilya, beyaz eşyalarıyla birlikte tamamen donanma fiyatının yaklaşık 2 ile 4 bin lira arasında olduğunu belirtti. Kısa," İhtiyacı olan tüm ürünleri temin eder evlerine kadar da teslim ederiz. Burada mühim olan ihtiyaç miktarıdır ve bütçeyle alakalıdır. Biz 1 + 1'i A'dan Z'ye tüm eşyalarını içerisinde beyaz eşya olmak şartıyla buzdolabı, çamaşır makinesi, yatağı, bazası, bir adet kanepesi, çalışma masası, kitaplığı, yemek masası, sandalyesi bu yaklaşık 2 bin lira ile 4 bin lira arasındaki rakamlarda değişmektedir. Ama dediğim gibi buradaki ürünlerin kalitesi, ürünlerin yeniliği, ürünlerin üzerindeki teknik özellikler bunların hepsi belirleyicidir. Yine de söylüyorum ben her zaman bütçenin aşılmamasından yanayım. Sonuçta hangi ürüne ihtiyaç varsa hangi ürün onlara hitap ediyorsa onların üzerine yoğunlaşmalarını onlardan beklentimiz bizim bu. Yoksa burada amaç tabi ki burada ticaret de yapıyorsunuz, para kazanmak ama aile bütçelerini de çok sarsmamak lazım. Sonuçta bizim de evlatlarımız var biz de çocuk okutuyoruz. O yüzden daha temkinli hareket etmekte fayda var.Elden alabilecek eşyalar internet ortamdan almak daha mantıklıGüven Kısa, teknolojik gelişmeler sonucu yaygın kullanılan 2. el eşya alış veriş internet siteleri konusunda da öğrencilere de tavsiyede bulundu. Kısa, "Küçük çapta eşyalar, elde taşınabilecek şeyler olursa internetten almak için bunları değerlendirmekte fayda vardır" diye dile getirerek konuşmasını şu sözlerle devam etti;"Şöyle düşünün sizin bir buzdolabına ihtiyacınız var. Bu buzdolabı mağaza satış fiyatı örnek veriyorum 400 lira ve siz bunu bu dediğiniz sitelerden 100 lira, 50 lira veya 200 lira daha aşağı bulabilirsiniz fakat şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız aldığınız ürünün arkasında kimse durmayacak. 15 gün sonra arıza yaptığı zaman almış olduğunuz ürünü ya tamire gideceksiniz ya da çöpe atma yoluna gideceksiniz. Artı nakliye olayı olmayacak, artı kurulum olayı olmayacak. O yüzden çok cazip olduğunu değerlendirmiyorum. Ancak küçük çapta eşyalar elde taşınabilecek şeyler olursa bunları değerlendirmekte fayda vardır. Ama tekrar söylüyorum. Büyük eşyalar için o dediğiniz siteler hiçbir şekilde garantiyi taşımaz ve size ikinci bir ham maliye yükler. Bizim mağazamızdan almış olduğunuz eşyalar Eskişehir sınırları içerisinde olan her yere ücretsiz nakliyelerimiz var. Fakat burada şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Götürdüğümüz evlerde birinci kat da var on ikinci kat da var. Eğer ki eşyanın yoğunluğuna göre gerekirse ham maliyet anlamında biz de onlara destek veriyoruz. Çünkü bunlar da maliyetlere etken olan rakamlar. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bir parça ve iki parça ürünler için zaten böyle bir talebimiz söz konusu olmuyor. Biz hazırız, onları bekliyoruz. Kapımız onlara açık. İlla ki burada alışveriş veya ticaret önemli değil. Yönlendirme ve onlara destek olma anlamında da elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizde emin olabilirler".