Haznevi Tarikatı nedir? Şeyh Muhammed Muta el Haznevi kimdir?

Suriye merkezli olduğu bilinen Haznevi Tarikatı dönemin adı sıkça duyulan tarikatları arasında yer alıyor. Türkiye'de özellikle Güneydoğu bölgesinde yaygın olan tarikatın kitlesi ise gün geçtikçe artıyor. Peki, Haznevi tarikatı nedir ve Şeyh Muhammed Muta el Haznevi kimdir?

HAZNEVİ TARİKATI NEDİR?

Tarikatın kökeni Suriye'de bulunuyor ve kendisini Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı olarak tanımlıyor. Türkiye'de özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Suriye sınırına yakın bölgelerde mensupları yer alan tarikat, Suriye'de büyüyen iç savaş ile birlikte Türkiye'ye taşındı. Kesin dönüş öncesinde de Türkiye'deki örgütlenme önemsendiğinden düzenli olarak etkinlikler yapılıyordu. Tarikay şeyhinin katıldığı bu etkinlikler, tarikata bağlı İlim ve İrfan dergisinin paylaşımlarında geniş yer buluyordu.

Tarikatın dergisi İlim ve İrfan üzerinden yapılan etkinliklerin büyük bir bölümü ise eğitim faaliyetleri ile ilgilidir. Etkinliklerin tamamında medrese eğitimine teşvik yapılıyor.

Haznevi Tarikatı, özellikle son 5 yılda düzenlediği etkinlikler ve yaptığı dini törenlerle sık sık gündeme geliyor. Türkiye'de 39 noktada tarikata ait İlim ve İrfan dergisinin temsilcilikleri bulunuyor.

ŞEYH MUHAMMED MUTA EL HAZNEVİ KİMDİR?

Muta el Haznevi aslen Suriye'lidir. Şeyh İzzeddin olarak bilinen tarikat liderinin en gözde öğrencisiydi. Haznevi amacını ise, insanların mallarını toplamayan ve dünyevi siyaset ile uğraşmadan tüm gücünü, İslam davasının duyurulması, kelime-i tevhidin en yükseğe çıkarılması amacını gerçekleştirmeye adamak olarak açıklamıştır. Öte yandan Muhammed'in Telmaruf'taki şer-i ilimler medresesinde iki bine yakın talebe okuttuğu ve eğitim hayatlarının sonlanması ile yardımlarını sürdürdüğü söyleniyor. Nakşibendi-Haznevi tarikatı ise Nakşibendi-Halidiye kollarından biridir.