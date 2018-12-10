Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümünde, Kto Karatay'da Anılıyor

Hazreti Mevlana
'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi
de programlar düzenliyor.
Bu kapsamda ilk olarak, üniversite fuaye alanında "Hattat Hüseyin Öksüz
'ün Mevlana İstifli Tablolar" isimli sergisinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. 745. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri, KTO Karatay Üniversitesi Tarih Topluluğunun düzenlediği "Hazreti Mevlana'dan Günümüze Mesajlar" paneli ile devam etti. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Mevlana Celaleddin Rumi
Hazretlerinin hayatını, yaşadığı coğrafyayı ve göç yollarını özetledikten sonra Hazreti Mevlana'nın, köklü bir aileden geldiğini ve Konya
'nın, onun döneminde nitelikli bir kültür ortamına kavuştuğunu söyledi.
"Hazreti Mevlana'nın öğretileri toplumları diri tutacak niteliğe sahiptir" Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı
ise Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdünün günümüz dünyasında yaşanan tüm sorunlara farklı bir bakış açısı sunması dolayısıyla öğütlere, günlük hayatta yer verilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Caner Arabacı, "Toplumlar yüzyıllardır hep bir mücadele içerisinde varlıklarını sürdürmüştür, bu ilk insanlıktan beri böyledir ve halen devam etmektedir. Haçlı seferleri yüzyıllarca sürmüş ve halen bitmemiştir. Suriye
'de ve Orta Doğu
'da yaşanan olumsuzluklar Haçlı Seferlerinin halen devam ettiğini bize apaçık göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti
olarak Anadolu topraklarında yaşadığımız sürece bu seferler de devam edecektir. Çeşitli saldırılar karşısında ise milletleri diri tutacak olan öğütler, birbirlerine sahip çıkmalarını sağlayan araç ise fikirlerdir. Günümüzde de Hazreti Mevlana ve öğretileri toplumları diri olarak bir arada tutma noktasında kilit bir rol üstlenmektedir" ifadelerini kullandı.
Panel, Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Zehra Odabaşı'nın Hazreti Mevlana'ya ilişkin kıssa ve öğretileri katılımcılar ile paylaşmasının ardından sona erdi. KTO Karatay Üniversitesinde Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri, 12 Aralık Çarşamba
günü açılışı gerçekleştirilecek olan "Hazreti Mevlana'ya Saygı" resim sergisi ile devam edecek. - KONYA
Konya,Karatay Üniversitesi,Karatay,Mevlana Celaleddin Rumi
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:34