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Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri

Konya'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana ve Mevlevilik Yolunda Vefa" konulu panel düzenlendi.

11.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:42Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri
'da Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlana ve Mevlevilik Yolunda Vefa" konulu panel düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi'nde Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen panelde araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer ve Prof. Dr. Kenan Gürsoy birer konuşma yaptı.
Ömer Tuğrul İnançer konuşmasında Mevlana'nın öğretilerinin her dönem için çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Eşyanın insan üzerinde hakkı olur, dolayısıyla insanında eşyaya vefası gerektiğini dervişlik adeti gösteriyor. Derviş suyu içtikten sonra bardağı öper öyle bırakır, ceketini giymeden önce öper öyle giyer, yastığına kafasını koymadan önce yastığını öper ondan sonra kafasını koyar, yorganını çekmeden önce öper öyle çeker, derviş topuğuna basa basa gürültüyle yürümez, ayaklarının kenarına basarak yürür. Çünkü 'bu yol bana hizmet veriyor ben de ona vefa göstermeliyim' diye düşünür. Bu düşüncelerin temelinde eşyaya böyle vefa gösterenin insana daha vefalı olacağı vardır. "
Prof Dr. Kenan Gürsoy ise insanların Mesnevi'den dersler çıkarması gerektiğini ifade ederek, "Vefalı insan, kadirbilir insan olduğu için vefa bilen insandır." dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Kenan Gürsoy, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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