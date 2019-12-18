Haberler » Güncel » Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Haber

Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) birçok bölgesinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği etkinliklerle anıldı.

18.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:54Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
Hazreti Mevlana, vuslatının 746. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) birçok bölgesinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği etkinliklerle anıldı.
YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-17 'ta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf müziğinden örnekler ve sema törenleri yer aldı.
Mevlana haftası etkinlikleri kapsamında 11 Aralık'ta Lefkoşa Mevlevihane'de açılış programı gerçekleştirildi, 12 Aralık'ta ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde program düzenlendi.
Etkinlikler, 13 Aralık'ta Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı lise okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik programla devam edilirken, aynı günün akşamında ise sanatçılar Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahne aldı.
Lefkoşa YEE Konferans Salonu'nda 14 Aralık'ta gerçekleştirilen tasavvuf müziği dinletisinin ardından Mevlana'yı anma etkinlikleri, Şeb-i Arus gecesi olan 17 Aralık Salı akşamında Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve çok sayıda kişinin katılımlarıyla Lefkoşa Mevlevihane'de gerçekleştirilen kapanış programıyla son buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlana Celaleddin Rumi, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:38 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Haber
21:37 Otomobil 150 metrelik uçuruma yuvarlandı - Haber
21:37 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Haber
21:36 'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Haber
21:36 Kadınlardan İdlib için yardım kampanyası - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Haber
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
19:32 Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu - Haber
18.12.2019 21:43:20