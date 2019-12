Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Açıktan savaş ve yıkım çağrıları yapan odaklar, güçler bugün de var. 'Biz Müslümanız' kisvesi altında Müslüman kardeşini katleden, Kur'an ve akıl fukarası bir güruh bugün de var. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü." dedi.

Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın vuslat gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti nedeniyle programa katılamadığını söyledi.

Ölümün, zulmün, kılıcın ve kanın hükümran olduğu çağda Hazreti Mevlana'nın insanlığı yeniden Hakk'a, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdığını aktaran Şentop, şöyle konuştu:

"İslam'ın diriltici membası Kur'an-ı Kerim'den hareketle, Mesnevi formuyla yapılan bu çağrıya verilen cevaplar, o günlerden başlayarak hiç kesilmeden bugün de dünyanın her yerinden verilmeye devam ediliyor. Onun soruları ve cevapları bugün de dünyanın çeşitli yerlerindeki zihinlerin ve kalplerin içinde yansımayı sürdürüyor. Her yıl icra edilen Şeb-i Arus merasimi için, ülkemizin ve dünyanın her tarafından Konya'ya doğru yola çıkan yüzbinlerce beden ve ruh, bu çağrıdaki hakikat ve aşk davetine icabet için geliyor. Bu ne saadet, bu ne güzel bir buluşmadır."

Şentop, Hazreti Pir'in Mesnevi ve diğer eserlerinin dün olduğu gibi bugün de akıl, kalp ve gönül sahiplerine yeni şeyler söylemeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Onun sözleri, her düzeydeki entelektüel zihinleri de etkiliyor, sokaktaki adamı da. Onun şeker gibi sözlerinden sultanlar da etkileniyor, dilenciler de. O karıncayı da gözetiyor, Süleyman'ı da. Çocuğa da bir şey anlatıyor, kadına da erkeğe de. Serçeye de bir şey diyor, anka kuşuna da. O doğuya da sesleniyor, batıya da. Yoksula da yer var onun anlam sofrasında, zengine de. Hüdavendigar'ın eserlerinin, sözlerinin anlamsal zeminine bakınca ana kaynak olarak ayet ve hadisleri, sonrasında ise ilim, irfan, hikmet, edebiyat, tıp ve döneminin diğer bilim bahçelerinin meyvelerini görürüz. Onun sözleri, insanı akıl ve ruhun değişik açılarından sarıp sarmalar."

"Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü"

İyi ile kötü, hak ile batıl arasındaki savaşın bugün de devam ettiğini vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Biz haçlıyız, biz budistiz, inançsızız, üstün ırkız, güçlüyüz, biz şuyuz buyuz' seslerini hala duymaktayız. Açıktan savaş ve yıkım çağrıları yapan odaklar, güçler bugün de var. 'Biz Müslümanız' kisvesi altında Müslüman kardeşini katleden, Kur'an ve akıl fukarası bir güruh bugün de var. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler, bugün de dünyamızın ne yazık ki 'alışılmış' görüntüleri arasında. Ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik görünümlere bürünerek, örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse, başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse, gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka platformlarda reddediyoruz. Karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz."

"Mevlana'dan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri görüyoruz"

Şentop, fili sadece ayağını, hortumunu değil, bir bütün olarak göstermeye çalışan Mevlana'yı, turistik gözle görmeye çalışmanın incitici olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazreti Mevlana'dan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri görüyoruz. Onu bir kişisel gelişim gurusu veya psikologların referans kaynağı yapmak isteyenler var. Onu İslam'dan soyutlayıp 'new age' bir filozof derecesine indirgemek isteyenler var. Bunların bir kısmı bilinçli olarak yapılıyor. Oysa Mevlana'nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam gözardı edildiğinde, o hayran olunan perspektifler de değersiz hale gelir. Unutmayalım ki Hazreti Pir'in Mesnevi'sinin önsözünde bizzat şunları da söyleyerek kendi temellerini belirginleştirmiştir; 'Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına agah olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur."

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle yayımladığı mesajı okundu.

Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni'nde, Araştırmacı yazar Ömer Tuğrul İnançer ise Mesnevi sohbeti gerçekleştirdi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri Sema Ayin-i Şerifi icra etti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA