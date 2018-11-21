Hazreti Peygamber ve Gençlik" Konferansı

Adıyaman
İl Müftülüğü ve Gölbaşı
İlçe Müftülüğü tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Belediyesi
Konferans Salonunda "Hazreti Peygamber ve Gençlik" başlıklı konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, sinevizyon gösterimi eşliğinde Diyanet Gençlik İlahi Grubu'nun söylediği ilahilerle sürdü.
Programa konuşmacı olarak katılan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı
, günümüz gençlerinin rol model olarak Hazreti Muhammed
(S.A.V) ve sahabeleri örnek almaları gerektiğini ifade etti.
Taşçı, ayrıca toplumda gençlerin değer verilerek, önemsenmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
Gölbaşı Belediyesi,Adıyaman
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:42