Hazreti Pir'in Puşidesi, Sandukası Üzerine Serildi

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Milyonların "Gel" çağrısına koştuğu büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin puşidesi (örtü) tamamlanan restorasyonun ardından sandukası üzerine tekbirlerle ve dualarla serildi.Mevlana'nın sandukasının üzerinde yer alan, altın ve ipek işlemeli puşide, Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1894 yılında yaptırıldı.Üzerinde hat süslemeleri, Ayetel Kürsi, peygamber isimleri, Fatiha suresinin yazılı olduğu örtünün hemen altında kalın ceylan derisi bulunuyor.Zamanla yıpranan puşide, bir yıl önce alanında uzman bir ekip tarafından restore edilmeye başlandı.Restorasyonun tamamlanmasıyla puşide, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle sandukanın üzerine tekbirlerle ve dualarla serildi.Törene, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.