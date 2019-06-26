26.06.2019 09:30
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HBB 2020-2024 stratejik plan çalıştayı başladı

HBB 2020-2024 stratejik plan çalıştayı başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı 25 Haziran Salı günü başladı.

Çalıştay'a Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi , Hatay Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, müdürleri ve personelinin yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan vekilleri ve kentin kanaat önderleri katılım gösterdi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren HBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Gülseren Malcı, Hatay'ın mevcut sosyo-ekonomik ve demografik koşulları ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı. Gülseren Malcı, sunumunda kentte yaşam kalitesini yükseltmek için belediyelerin neler yapabileceği ve belediyenin kaynaklarının bu amaçlar doğrultusunda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğine dair bilgilere yer verdi.

Çalıştayda kentin en büyük kazanımlarından biri olan EXPO 2021'e dair plan ve projeleri anlatmak üzere kürsüdeki yerini alan HBB Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi , dünyanın ilgisini Hatay'a yöneltecek ve kenti ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkındıracak önemli projelerin altını çizdi. Çelebi, EXPO alanında yerini alacak Gastronomi Köyü, Sanat ve Mozaik Köyü ve Arkeopark gibi birçok önemli yapıya ilişkin bilgilere değindi.

Etüd Proje ve Keşif Şube Müdürü Hasan Ziya Hamidioğulları da kentin fiziki koşullarını iyileştirecek proje detaylarını paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştayda katılımcıların görüş ve önerileri alınarak kenti geleceğe emin adımlarla taşımak amacıyla neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın ikinci oturumu 27 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler
Ömer Faruk Çelebi , Çelebi , Hatay , Güncel

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