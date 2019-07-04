HBB çevre sağlığı için görev başında

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'in tarafından fon desteği sağlanan, Hatay İli Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamındaki Paydaş Grubu Çalıştayı'na, 3 Temmuz Çarşamba günü alanında uzman akademisyenler, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, ilgili meslek odaları, büyük sanayi kuruluşları, organize sanayi müdürlükleri ve Büyükşehir Belediyesi birimleri katılım gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Vekili Mustafa Dönmez'in açılış konuşması ile başlayan çalıştay, daha sonra yüklenici firmanın proje tanıtımı ve yapılacak eylem planında paydaşların yapacağı katkılar üzerine sunumu ile devam etti.

Çalıştayın ikinci kısmında ise paydaşların etkin olabilecekleri konular üzerinde oluşturulmuş olan grup çalışmaları yapıldı. Çalıştayda, Hatay genelinde sera gazı emisyon envanterinin nasıl hesaplandığı ve bundan sonra neler yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.