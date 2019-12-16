HBB'den engelsiz yaşam çalıştayı

Uzman Adem Kuyumcu ve Prof. Dr. Hulagü Kaplan'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayasivil toplum kuruluşları, dernekler, Büyükşehir Belediyesi personelleri ve birçok engelli vatandaş katılım gösterdi.

Çalıştaya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ruhuna saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Engelsiz Yaşam Çalıştayı kapsamında herkes için erişilebilir olması anlamında, mimari düzenlemeler yapılması bunun için , engelsiz şehir, engelsiz ulaşım, engelsiz turizm uygulamaları konuları hakkında bilgi veren Uzmanlar, engelsiz trafik konuları hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

KUYUMCU: HEPİMİZİN BİLİNÇLİ OLMASI LAZIM

Engelli bireylerin daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri adına neler yapılması konusunda katılımcılara bilgi veren Kuyumcu, " Engellilik kelimesinin neden ve nasıl kullanılması gerektiğini konusunda hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Yerel yönetimlerin engelliler için gerçekleştirdikleri çalışmalar doğrultusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği çok önemli. Eğitim sisteminde yeterince bilgi olmadığından dolayı kendi deneyimlerimiz sayesinde de kazanımlar sağlamalı ve bu konuda daha bilinçli olmalıyız. Engelli bireylerimiz için en önemli hususlardan bir tanesi de iletişim dili. Bu konuda neler yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler paylaşacağız" dedi.

"ENGELLERİ KALDIRMAKTA EN ÖNEMLİ GÖREVLER BİZE DÜŞMEKTE"

Engelli bireylerin sosyal hayatları içerisinde yaşadıkları ulaşım sorunları hakkında önemli bilgiler aktaran Kaplan, "Maalesef ki engelsiz ulaşıma erişmekten halen uzaktayız. Amacımız engelli bireylerimizin sosyal hayatları içerisinde rahat ulaşımlarını sağlayarak erişim sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak. Ulaşımın her türünde engeller devam etmekte ve en iyi ulaşım sisteminde bile günümüzde engeller ile karşılaşmaktayız. En gelişmiş sistemlerimizde bile halen gerilerdeyiz. Engelleri kaldırmakta en önemli görevler bizlere düşmekte" ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için farkındalık yaratan çalıştay 18 Aralık Çarşamba gününe kadar Harbiye Boğaziçi Otel'de devam edecek.