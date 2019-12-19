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HBB'den kış aylarında sıkı önlem

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde kış mevsiminde sel ve taşkınlar yaşanmaması amacıyla önlemler almaya devam ediyor.

19.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:44 HBB'den kış aylarında sıkı önlem

Ani yağışlarda taşkınlarının önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden bölgelerde dere temizliği konusunda titiz çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesi'nde dere temizliği çalışmalarına başladı.

Derenin etrafını temizleyerek olası taşkınların yaşanması önleyen ekipler, halkın yağışlı günlerde tedirgin olmaması amacıyla çalışmalarının en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HATAY'IN 15 İLÇESİNDE DEVAM EDECEK

'ın 15 ilçesindeki tüm dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına devam edeceklerini belirten ekipler, dere yataklarını dolduranot, çamur ve atıkları temizleyerek hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaya hem de yağan yağmurlar nedeniyle olası bir tehlikenin önüne geçileceğinin altını çizdi.


Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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