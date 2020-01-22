HBB'den personellere faydalı eğitim

Hatay Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir'de görev yapan personellere 'Mesleki Etik ve İş Etiği' ile 'Protokol ve Nezaket Kuralları' eğitimi verdi .

21 Ocak Çarşamba günü psikolog Ulaş Kundakçı ve Seçil Eraslan'ın sunumlarıyla HBB Meclis Salonu'nda 2 grup halinde gerçekleştirilen eğitimde, belediyenin etik kültürünü yerleştirmek, personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla önemli bilgiler aktarıldı.