Haberler » Güncel » HBB'den personellere faydalı eğitim - Haber

HBB'den personellere faydalı eğitim

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan personellerine hizmet içi eğitim vermeye devam ediyor.

22.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:32HBB'den personellere faydalı eğitim

Hatay Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir'de görev yapan personellere 'Mesleki Etik ve İş Etiği' ile 'Protokol ve Nezaket Kuralları' eğitimi verdi .

21 Ocak Çarşamba günü psikolog Ulaş Kundakçı ve Seçil Eraslan'ın sunumlarıyla HBB Meclis Salonu'nda 2 grup halinde gerçekleştirilen eğitimde, belediyenin etik kültürünü yerleştirmek, personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla önemli bilgiler aktarıldı.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15  Batarya patladı, cep telefonu tamircisi ölümden döndü
20:10  İstanbul'da 7 bin 527 servis aracı denetlendi, 1 milyon 735 bin TL ceza uygulandı
20:09  Rasulayn'da ders başı yapan öğrenciler, okullara dağıtılan sobalarla ısındı
20:14  Zonguldak'taki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
20:13  Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri: "İsrail Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini hedef alıyor" (1)
22.01.2020 20:16:51