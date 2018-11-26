HBB Engelli Basketbol Takımı Niğde Deplasmanından Galibiyetle Döndü

Hatay temsilcisi, 25 Kasım Pazar günü gerçekleşen mücadelede Niğde Engelliler ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 49 sayı üreten Hataylı basketbolcular, ikinci yarıda da bulduğu 59 sayıyı hanesine ekleyerek rakibini 108- 36 yenmeyi başardı.

Keyifli geçen maçta Kemal Atçı bulduğu 46 sayı ile maçın en skorer ismi olurken İbrahim Gür 25 ve Murat İlengöz de 21 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

"2 HAFTADA 211 SAYI İLE ÇOK AVANTAJLI BİR AVERAJA SAHİP OLDUK"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sorumlusu Serkan Çelik ise maç sonu değerlendirmesinde; "Hedefimizin şampiyonluk olduğu bu senede lige çok iyi bir başlangıç yaparak 2 maçımızdan da galip geldik. Ayrıca 2 hafta da atılan 211 sayı ile ligde çok avantajlı bir averaja sahip olduk ." dedi

Çelik sözlerinin devamında,bir sonraki maçın Mersin Sanat Engelliler ile olduğunu dile getirerek, 8 Aralık Cumartesi günü Mersin deplasmanında oynanacak maça tüm basketseverleri davet etti.