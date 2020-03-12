HBB, hizmetlerinde halk sağlığını ön planda tutuyor
HBB ekipleri, sorumluluk alanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarını arttırdı.
12.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:09
Her gün binlerce yolcunun taşındığı toplu taşıma araçlarında salgın hastalık riskine karşı araç içi ve dışı rutin temizlik çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, insan sağlığını gözeten hizmetlerine ilerleyen günlerde de titizlikle devam edeceklerini duyurdu.
Kaynak: Bültenler
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