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HBB il genelinde dezenfeksiyona devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını arttırdı.

16.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:52
HBB il genelinde dezenfeksiyona devam ediyor

HBB ekipleri, il genelinde salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon önlemlerini arttırdı. Ekipler, birçok resmi kurum ve kuruluşlar ile hizmet binasında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirerek ortamların sterilizasyonunu sağlıyor.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda hizmetlerine yön veren ekipler, gelecek günlerde de dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdüreceğini açıkladı. HBB yetkilileri, vatandaşları da el temizliğinin ihmal edilmemesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda uyardı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Lütfü Savaş, Güncel

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