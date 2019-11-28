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HBB İl genelinde Menfez çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde sel ve taşkınlar yaşanmaması amacıyla menfez çalışmalarına devam ediyor.

28.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:34HBB İl genelinde Menfez çalışmalarına devam ediyor

ŞENKÖY MAHALLESİ'NDE MENFEZ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

'ın her noktasında kış ayları gelmeden önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları ve yağışların oluşturabileceği su birikintilerinden dolayı Yayladağı ilçesine bağlı Mahallesi'nde kullanışsız hale gelen yolda beton menfez çalışması gerçekleştirdi.

Halkın can ve mal güvenliğini düşünerek hızla müdahale eden ekipler, çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

MENFEZ ÇALIŞMALARI İLE DAHA GÜVENLİ VE TEMİZ ORTAMDA ULAŞIM SAĞLANACAK

Menfez çalışmaları ile sel felaketlerinin yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, mahalle sakinlerinin daha güvenli ve temiz ortamda ulaşımlarını sağlayabileceklerini ve ihtiyaç doğrultusunda çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirtti.


Şenköy, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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