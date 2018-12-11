HBB İle Doğaka Arasında İmzalar Atıldı

Hatay'ın kentsel gelişim sürecinin planlama alanına yenilikler katmak, CBS merkezli kurumsal kaynak planlaması sisteminin başta jeoloji ve imar konuları olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer bazlarını oluşturmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında imzalar atıldı.

Atılan imzalar neticesinde, kentlerin en önemli sorunlarının başında yer alan çarpık kentleşme sorununa arsa ve yapılaşma yönetimine ait verilere ortak bir veri tabanında erişim yoluyla planlı ve kontrollü kentsel gelişime önemli katkılar sağlanacak proje çalışması için ilk adım atılmış oldu.