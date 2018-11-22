HBB, İtfaiye Filosuna 3 Araç Daha Ekledi

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından koordine edinilen "Belediye Hizmetleri" kapsamında tam donanımlı 3 adet itfaiye aracı Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç filosuna eklendi.

"TESLİM ALDIĞIMIZ ARAÇLAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI VE YANGINA MÜDAHALEDE HIZLA ULAŞABİLECEK KAPASİTEDE ARAÇLARDIR"

Kaza, yangın ve diğer doğal afetlerde, hızlı ve zamanında hizmet verebilme noktasında son teknoloji ile donatılmış araçlar hakkında bilgi veren HBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Maden, " 3,5 ton su ve 300 litre köpük su kapasiteli 3 adet araçlarımızı teslim aldık. Hatay Büyükşehir Belediyesi sadece Hatay'ın 15 ilçesinde değil Afrin bölgesinde de itfaiye araçlarını görevlendiriyor. Teslim aldığımız araçlarımız acil durumlarda ve arama kurtarma çalışmaları için oldukça önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında Birleşmiş Milletler 'in bizlere daha önce de yardımları oldu. Bu projeyi destekliyor ve "Belediye Hizmetleri " kapsamında tam donanımlı 3 adet itfaiye araçlarımız için Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yetkililerine teşekkür ederim" dedi.