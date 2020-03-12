HBB kent estetiğine katkı sunmaya devam ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanalar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent estetiğine yakışan yollar oluşturmaya devam ediyor.
12.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:09
Hatay 'a daha estetik bir görünüm kazandırmak için hareket geçen ekipler, Antakya – İskenderun yolundaki refüj için tasarlanan farklı çalışmaları hayata geçiriyor.
Hatay ilinin merkezine giriş konumunda olan refüjde ağaçların dışında Hatay'ı anlatan simgesel figürlerin yer alması için projeler tasarlayan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, ilk olarak Küçük Sanayi Sitesi civarında yolun gidiş ve geliş istikametine 'HATAY' yazısı monte etti.
HBB ekipleri, kent estetiğine katkı sunan projelerin il genelinde devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Bültenler
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