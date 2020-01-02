Haberler » Güncel » HBB Kent temizliğini önemsiyor - Haber

HBB Kent temizliğini önemsiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı cadde, meydan ve yollarda temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

02.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:56 HBB Kent temizliğini önemsiyor

Havaların soğuması ile dökülen ağaç yaprakları başta olmak üzere yere atılan çöp, ambalaj atıkları, yoğun yağışların ardından biriken atıkların ve çöp yığınlarının temizliğini gerçekleştiren kent temizlik ekiplerinin çalışmalarına yol süpürme araçları da destek veriyor.

Çeşitli boyutlarda atık depolama kapasitesine sahip yol süpürme araçlarının yanı sıra elektrik enerjisi ile çalışan şarjlı vakumlu kaldırım temizlik makinelerini de kullanan personeller cadde ve sokakların temizliği için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Kirliliğe yol açabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda çağrıda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; belediyelerin düzenli şekilde temizlik çalışması gerçekleştirmek konusunda sorumlu olduğu kadar vatandaşların da yere çöp atmama sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   KONSEM'de 2 bin 921 kursiyer eğitim alıyor - Haber
17:35   ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ METRO GÖÇÜĞÜNE İLİŞKİN DAVA; KEŞİF KARARI - Haber
17:34   Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli" - Haber
17:34   Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar - Haber
17:31   Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:41:42