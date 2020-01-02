HBB Kent temizliğini önemsiyor

Havaların soğuması ile dökülen ağaç yaprakları başta olmak üzere yere atılan çöp, ambalaj atıkları, yoğun yağışların ardından biriken atıkların ve çöp yığınlarının temizliğini gerçekleştiren kent temizlik ekiplerinin çalışmalarına yol süpürme araçları da destek veriyor.

Çeşitli boyutlarda atık depolama kapasitesine sahip yol süpürme araçlarının yanı sıra elektrik enerjisi ile çalışan şarjlı vakumlu kaldırım temizlik makinelerini de kullanan personeller cadde ve sokakların temizliği için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Kirliliğe yol açabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda çağrıda bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; belediyelerin düzenli şekilde temizlik çalışması gerçekleştirmek konusunda sorumlu olduğu kadar vatandaşların da yere çöp atmama sorumluluğu bulunduğunu hatırlattı.