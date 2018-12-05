HBB'nin Yol Yapım Bakım Ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren ve bu çabalarıyla Hatay halkının takdirini kazanan HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda kaldırım ve bordür döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Deforme olarak kullanılamaz hale gelen cadde, yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması gerçekleştiren HBB ekipleri, çalışmalarının aralıksız olarak boyunca devam edeceğini belirtti. HBB ekiplerinin mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, bu nitelikli ve kalıcı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.