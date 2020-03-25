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HBB önlem almaya devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri giderek arttırıyor.

25.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:47
HBB önlem almaya devam ediyor

Vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda başlattığı çalışmaları aralıksız devam ettiriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle il genelindeki ana arterler ile ara sokaklarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Ekiplerin kimsenin rahatsız olmaması ve etkilenmemesi amacıyla gece başlattığı çalışmalar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yetkililer, salgına karşı alınan önlemlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda ısrarla uyaran yetkililer, salgın hastalık riskine karşı herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Lütfü Savaş, Güncel

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