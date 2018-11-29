HBB Projelerine Ödül Yağmuru

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın Ödül Töreni Antalya EXPO Center'da 25.YAPEX Fuarı'nda gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin "Gali Konağı Restorasyonu", "Eski İngiliz Okulu Restorasyon Projesi", "Samandağ İlçesi 7 Ada 5 Parsel Konut Projesi" ile kent merkezinde tek yapı ölçeğinde istikrarlı biçimde devam eden koruma çalışmaları, TKB tarafından "Süreklilik Ödülü'ne layık görüldü.