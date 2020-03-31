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HBB sokak hayvanlarının unutmadı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele kapsamında sokak hayvanlarını da unutmadı.

31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:16
HBB sokak hayvanlarının unutmadı

Korna virüs salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle evlerinde kalarak dışarı çıkamayan vatandaşların beslediği sokak hayvanları yalnız kalarak yemek bulmakta zorlanıyor.

Sessiz dostlarımızın aç kalmamaları için yardım elini uzatan HBB ekipleri, hayvanseverler ile birlikte sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Ekipler ayrıca il genelinde park ve bahçelerde bulunan besleme kaplarını düzenli olarak kontrol ettiklerini de ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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