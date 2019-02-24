Hbb Ve Hatay Kent Konseyi'nden 'Teknoloji Bağımlılığı' Konulu Panel

Psikolojik Danışman Mehmet Oral ve Klinik Psikolog Dilan Bilgin'in de katıldığı panele Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt, Hatay Kent Konseyi üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

Hayatın her aşamasına giren teknolojinin gündelik yaşamı da düzenleyen bir unsur haline geldiğinin altını çizen Psikolojik Danışman Mehmet Oral, Teknoloji Bağımlılığı konusunu masaya yatırdı.

Teknolojinin özellikle iletişim ve bilgi edinme alanındaki alışkanlıkları değiştirdiğini de belirten Oral, internet ve sosyal medya bağımlılığının olumlu ve olumsuz yanlarını katılımcılar ile paylaştı.

"TEKNOLOJİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİMİZİN VE MODERN YAŞANTIMIZIN BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİDİR "

Gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Psikolojik Danışman Mehmet Oral, " Teknoloji olmadan yaşayamayız. Bilimsel bilgi birikiminin sonucu oluşan teknoloji; eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, kişisel gelişimden toplumsal eğilimlerin oluşmasına, sanata, kültürel faaliyetlere kadar gelişmişlik düzeyimizin ve modern yaşantımızın belirleyicilerinden biridir. Bilim teknolojiyi, teknoloji bilimi geliştirmektedir. Ve bu gelişim günümüzde her an artan bir ivmeyle devam etmektedir" dedi.

Yoğun katılımın olduğu panel sonunda Psikolojik Danısman Mehmet Oral ve Klinik Psikolog Dilan Bilgin katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Bültenler