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HBB yağmur sularını kontrol altına alıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), il genelinde şiddetli yağışlar ile birlikte yaşanabilecek sel baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla büz boru döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

19.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:44
HBB yağmur sularını kontrol altına alıyor

Yağmur sularını kontrol altında tutmak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla büz boru döşeme çalışmalarını sürdüren HBB ekiplerinin yeni adresi Defne ilçesi Döver Mahallesi oldu.

Ekipler, ilerleyen günlerde de ihtiyaç gerektiren tüm alanlarda boru döşeme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Defne, Güncel

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