HBB yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor

BEŞASLAN MAHALLESİ'NDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Hatay'ın her ilçesinde olumsuz hava koşullarında bozulan yollarda çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Reyhanlı ilçesine bağlı Beşaslan Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Yolları modern ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, yol genişletme çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacak.

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET VEREN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Beşaslan Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ifade etti.