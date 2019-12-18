Haberler » Güncel » HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Haber

HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'da ulaşımı kolaylaştırmak ve bu hususta kalıcı adımlar atmak için var gücüyle çalışıyor.

18.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Kışın zorlu koşullarına aldırış etmeksizin ihtiyaç gerektiren her noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden HBB ekipleri, bu kez de Mahallesi Demet ve Ahmet Yesevi caddelerini beton asfalta kavuşturdu.

Her iki caddede kısa zaman önce başlatılan beton asfalt çalışmalarını tamamlayan HBB ekipleri, yenilenen yolları vatandaşların hizmetine sundu.Ekipler, yeni yol yapım teknolojileriyle 'ın her köşesinde, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.


Ahmet Yesevi, Karaağaç, Arsuz, Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26 Görme engelli çocuklar için oyuncak hazırladılar - Haber
16:26 Antalya'da bir kişinin ziynet eşyalarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber
16:25 Kerkük Türküleri Uluslararası Göçmenler Günü'nde yankılandı - Haber
16:25 Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor - Haber
16:24 TOKİ dar gelirliler için Sinop'a 600 konut inşa edecek - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:26:37